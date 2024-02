Cannabis | sequestrate 14 tonnellate di piante di canapa già pronte per il mercato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ancona, 13 febbraio 2024 -digiàper essere smerciate, per un totale di oltre 14 chili di sostanza stupefacente. È il sequestro messo a segno dalle Fiamme gialle nelle campagne di Ostra e in un vivaio della Provincia di Teramo. L'operazione della Guardia di finanza ha portato al sequestro di circa tredicimiladie infiorescenze già essiccate eper lo smercio per un peso complessivo di 14.356 chili. Immessa sul, la droga avrebbe fruttato oltre un milione e mezzo di euro. Inoltre, grazie alla collaborazione con il Gabinetto interregionale della polizia scientifica per le Marche e l'Abruzzo, le indagini hanno consentito di accertare la presenza nel prodotto di un thc anche del 20%, ovvero 100 volte superiore al ...