Candidature europee | Schlein convoca la direzione del Pd

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 13 febbraio 2024) AGI - Potrebbe essere ladel 19 febbraio a fare luce sui piani della segretaria del Partito Democratico, Elly. Sia per quello che riguarda le liste per ledi giugno sia, soprattutto, per quello che riguarda la sua personale candidatura. Lazione recita all'ordine del giorno "valutazione della situazione politica e il congresso Pse del 1 e 2 marzo a Roma". Il congresso Pse è l'appuntamento a cui si guarda per la discesa in campo della segretaria che ha sempre detto di voler mettere il programma davanti ai nomi. In quell'occasione sarà incoronato il candidato del Pse alla Commissione Europea e, subito dopo, potrebbe arrivare un segnale da parte disulla sua discesa in campo. Nel partito c'è la convinzione diffusa che ormai la segretaria non può fare passi ...