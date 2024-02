Cambiaso nasconde | «Perso nelle ultime tre per episodi Calo!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

STACCATI – La Juventus finisce a -7 dall'Inter, Andreacommenta: «Che ci sia un calo è ovvio. Abbiamo fatto un punto in tre partite ed è poco. Sono state comunque partite diverse: con l'Empoli c'è stato uno con l'espulsione, con l'Inter invece abbiamo giocato una gara come due grandi squadre. Oggi ancora uno, penso quindi che siano più. Inevitabile parlare di calo, dobbiamo reagire e lavorare con serenità».