Calvarese | «Rigore Juve? Mani a terra in dinamica»

(Di martedì 13 febbraio 2024) Gianpaolo, ex arbitro di Serie A, ha commentato uno degli episodi contestati durante la sfida trae Udinese Gianpaolo, ex arbitro di Serie A, ha commentato uno degli episodi contestati durante la sfida trae Udinese. La sua analisi a Tuttosport: MOVIOLA – «Non sono da penalty i due tocchi di mano di Nehuen Perez e Lautaro Giannetti: le braccia sono in appoggio al terreno in: è regolare. Sostenibili i cartellini gialli per Ehizibue, Bremer, Gatti, Walace, Nicolussi Caviglia e Success. Quest’ultimo live poteva sembrare meritevole anche di una sanzione più severa, ma non c’è l’intensità che giustificherebbe il rosso».