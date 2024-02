Calice fermo per manutenzione Fosse biologiche | pulizia frenata

SERIE C - Vittoria esterna del Gubbio Stavolta il buongiorno non si vede dal mattino. Non basta il fulmineo vantaggio all’alba del match per la Vis che perde l’imbattibilità nel 2024 riassaporando l’a ...Questa mattina l’arcivescovo di Rossano-Cariati, mons. Maurizio Aloise, ha visitato la comunità della casa di reclusione di Corigliano Rossano. Un appuntamento oramai tradizionale quello di mons. Aloi ...