Calendario sport invernali oggi | orari 13 febbraio | programma | tv | streaming

(Di martedì 13 febbraio 2024), martedì 13, una nuova giornata dedicata aglitutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sui Mondiali di biathlon di Nove Mesto (Repubblica Ceca). La Night Race odierna sarà la 15km Individuale femminile e in casa Italia si confida nelle qualità di Lisa Vittozzi. La sappadina si è messa particolarmente in luce nel corso della Pursuit, dove ha ottenuto un grandioso argento. Le intenzioni sono quelle di replicare. Inoltre sarà da seguire la Coppa del Mondo di sci di fondo a Canmore (Canada) con la sprint maschile e femminile a tecnica classica. Vedremo quali saranno i riscontri della ...