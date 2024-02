Calendario semifinali Mondiali pallanuoto 2024 | date | programma | orari | tv

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il Settebello, superando di misura la Grecia nei quarti di finale deidimaschile, si è guadagnato il diritto di disputare il penultimo atto: gli azzurri, avendo ormai conquistato il pass olimpico, possono pensare esclusivamente alla lotta per le medaglie. L’Italia tornerà in acqua giovedì 15 febbraio alle ore 14.00 italiane contro la Spagna, mentre nell’altro lato del tabellone, invece, la semifinale sarà tra Croazia e Francia, e sarà la seconda in, essendo calendarizzata per le ore 15.30 italiane. Il match del Settebello nella prima semifinale deidimaschile sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, con tutti i match visibili su Eurovision Sport. ...

