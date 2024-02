Calendario Mondiali biathlon 2024 oggi | orario individuale femminile | programma | tv | streaming | startlist

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024), martedì 13 febbraio (ore 17.10), andrà in scena la 15km Indivuale deidi. Sulle nevi di Nove Mesto Na Morave (Repubblica Ceca), una prova sui quattro poligoni particolarmente impegnativa, da legare alle condizioni climatiche dal momento che in questi giorni nella sede di gara le temperature sono più alte rispetto alle medie stagionali. In casa Italia grande fiducia nei confronti di Lisa Vittozzi. L’azzurra ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento nella Pursuit, alle spalle della francese Julia Simon. Una prestazione consistente quella della sappadina, che punta a far bene in questa gara, in un format che potrebbe adattarsi alle proprie caratteristiche. Certo è che la Francia potrà schierare atlete che possono far saltare il banco. Per quanto concerne i pettorali di partenza, ...