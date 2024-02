Calendario Final Eight Coppa Italia basket 2024 | orari dai quarti alla finale | programma | dove vederla in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) Prossime al via ledi. Si gareggia all’Inalpi Arena di Torino, che altro non è che l’ex Pala Alpitour (e prima ancora PalaIsozaki e PalaOlimpico) rinominato per ragioni di sponsor. In sostanza, è l’arena indoor più grande d’. Al mercoledì ilsi apre con l’Olimpia Milano che sfida Trento, in un remake di passate sfide playoff. In serata per la Reyer Venezia c’è Pistoia, tra le più sorprendenti formazioni della prima metà di annata. Il giovedì, invece, vede di scena Virtus Bologna e Reggio Emilia in un derby emiliano che designerà la sfidante dell’ultimo quarto, quello tra Brescia e Napoli, che quanto a sorprese solo fino a un certo punto di stagione non sono seconde a nessun’altra (anzi, la Germani è prima in campionato). Guarda le ...