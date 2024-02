Calendario Europei atletica Roma 2024 | programma | orari e diretta tv

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ilcompleto deglidileggera, inda giovedì 6 a mercoledì 12 giugno. La Città Eterna torna ad ospitare la rassegna continentale a distanza di 50 anni, riportando la manifestazione in Italia. Si preannuncia grande spettacolo su pista e pedane dello Stadio Olimpico, dove gli azzurri proveranno a sfruttare il tifo del pubblico di casa per ritagliarsi un ruolo da protagonisti. L’Europeo sarà anche un importante occasione di testardi poche settimane prima dell’appuntamento più atteso: i Giochi Olimpici di Parigi. Di seguito, ildettagliato con date edeglidileggera e le informazioni per seguire le gare. STREAMING E TV ...

Il Calendario completo degli Europei di sollevamento pesi 2024 , in programma a Sofia , in Bulgaria, da lunedì 12 a martedì 20 febbraio. Grande ... ()

Il Calendario completo degli Europei di lotta 2024 , in programma a Bucarest , in Romania, da lunedì 12 a domenica 18 febbraio. Grande attesa per la ... ()

Dopo due mesi di sosta torna la Champions League con i turni eliminatori che porteranno alla finale di Wembley ...Comincia oggi con i primi due round della gara femminile e di quella maschile i Mondiali di tuffi dalle grandi altezze a Doha. Non mancherà certamente lo spettacolo, con le donne che si tufferanno da ...Il Virus Respiratorio Sinciziale - RSV è in aumento. In Europa, infatti, provoca più del 60% delle infezioni respiratorie acute in bambini inferiori ai 5 anni di età e negli adulti over 60 vengono ...