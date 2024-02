Calciomercato Roma | via Rui Patricio | occhio alla clausola di Meret

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 13 febbraio 2024) A fine stagione ladovrà prendere tante decisioni importanti per il proprio futuro. Prima fra tutte quella sul destino di Daniele De Rossi. Dscelta dell’allenatore passerà anche il mercato estivo per il quale sono tanti i nodi da sciogliere. Primo fra tutti il portiere, ruolo cruciale che spesso in stagione non ha offerto le giuste garanzie. Ruiè in scadenza in estate e le strade fra il portiere classe 1988 e la società si separeranno con grande probabilità. Ladovrà dunque cercare un nuovo estremo difensore sul mercato.: piaceI giallorossi sembrano aver messo gli occhi su un altro portiere della Serie A, di una diretta concorrente, anch’esso in ...