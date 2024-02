Calciomercato | paura Inter | pronta un’offerta folle per Lautaro

(Di martedì 13 febbraio 2024) Un grande club europeo sarebbe pronto a formulareeconomica importante all’perMartinez Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il Manchester United avrebbe individuato inMartinez il primo obiettivo per ilestivo. I Red Devils vogliono infatti sfruttare la situazione di stallo per il rinnovo dell’argentino con l’. Lo United sarebbe già pronto a mettere sul piatto una prima offerta dal valore di almeno 100 milioni di euro. Una cifra destinata comunque a salire per accontentare le richieste del club nerazzurro. Molto dipenderà quindi dalla volontà didi lasciare o meno l’. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24

