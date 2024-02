Calciomercato Milan | in arrivo la tanto attesa firma di un gioiello…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 13 febbraio 2024), tra meno di un mese arriverà unimportante: Francesco Camarda è pronto per il primo contratto da Pro Ilpensa già al futuro. Se dopo la chiusura delinvernale, la società aveva già iniziato a pensare ai possibili colpi per l’estate, arrivano importanti novità per quanto riguarda il giovane gioiello classe 2008 Francesco Camarda. Sì, perché tra meno di un mese, esattamente 26 giorni, ci sarà un compleanno importante in casa rossonera. Il più giovane calciatore ad esordire in Serie A compirà 16 anni, una cifra non banale, visto che Camarda potràre il suo primo contratto da professionista. Per ora il ragazzino si “accontenta” di segnare gol fenomenali con la Primavera. Il sogno è, però, quello di diventare la punta di riferimento del ...