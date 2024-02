Calciomercato Milan – Dalla Spagna | “Leao nel mirino del Barcellona”

Calciomercato , è ormai fatta per il passaggio di Mehdi Taremi all’Inter partire da giugno. E il Milan cosa farà? Da ex obiettivo del Milan a nuovo ... (dailymilan)

Il giornalista Riccardo Cucchi ha detto la sua sul brillante momento dei rossoneri. Radio Rossonera ha intervistato Riccardo Cucchi che ha elogiato Theo Hernandez. “Tre punti molto preziosi per il Mil ...I giallorossi sfideranno in Olanda il Feyenoord, i rossoneri attendono il Rennes NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Designati gli arbitri per l'andata ...Si compatta ancora di più il gruppo per l'ultima parte di stagione. Patto tra Pioli, giocatori e staff su campionato ed Europa League.