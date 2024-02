Calciomercato | Insigne | «Addio Toronto? Vi svelo il mio futuro | e sul Napoli…»

(Di martedì 13 febbraio 2024) L’ex attaccante del Napoliha voluto parlare sia dello scudetto dei partenopei che del(sul suoin primis) Tramite Tuttomercatoweb, l’ex attaccante del Napoli(attualmente a) ha rilasciato qualche dichiarazione tra ile lo scudetto dei partenopei. «? Qui sto benissimo, dove vado?! Non ho mai pensato di andare via. Un anno e mezzo fa ho fatto questa scelta e sono contento. Spalletti è stato veramente fondamentale per la vittoria dello scudetto. Ha creato un grande gruppo nei due anni a Napoli, con uno staff molto preparato. Lui ti aiuta a stare sempre sul pezzo e ad essere sempre pronto a tutto.»

Lorenzo Insigne ha parlato dello scudetto vinto dal Napoli l'anno scorso attraverso l'intervista che ha rilasciato da Toronto al sito della Fifa.