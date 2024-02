Calciomercato | due big europee su De Ligt Ecco chi vuole l’ex Juve

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 13 febbraio 2024)difensore dellantus e attualmente al Bayern Monaco è pronto ad approdare in Premier League. La situazione Secondo quanto riportato da FootballTransfers,difensore dellantus Matthijs deè pronto ad abbandonare la corte del Bayern Monaco. La concorrenza, in termini di, non viene mai a mancare. Il Manchester United è in pole position, ma adesso si è inserito anche l’Arsenal, checercare di convincere il giocatore a fare bene. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.