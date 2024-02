Calciomercato com – Era il miglior Allegri dopo il ritorno | ma da due settimane sbaglia tutto E la Juventus pensa al suo futuro|Primapagina

(Di martedì 13 febbraio 2024) 2024-02-13 01:00:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Fino a un paio difa, Maxsembrava quasi nonre un colpo. La Juve teneva testa all’Inter con una rosa futuristica ancor più che futuribile. Poi sul più bello si è inceppato il meccanismo che sembrava funzionare a meraviglia,aver parlato a lungo di quegli equilibri trovati faticosamente e poi saltati per aria. Anche a causa di sceltete, o che quantomeno si sono rivelatete a posteriori (pur apparendo comunque poco convincenti fin dall’inizio). La decisione di far partire titolare Milik contro l’Empoli al posto di Yildiz ha punito i bianconeri anche oltre le aspettative, la Juve vista contro l’Inter è ...

Secondo quanto scrive Calciomercato.com, Piotr Zielinski ha già svolto le visite mediche con l’Inter . Il centrocampista polacco, al momento in forza ... (ilnapolista)

Open Var. Dazn fa ascoltare le conversazioni tra arbitro e sala Var in occasione di alcuni episodi controversi nelle partite di campionato in Serie A. Il piatto fo.Il Milan fa quadrato intorno al proprio allenatore Stefano Pioli. Sia i giocatori che i dirigenti rossoneri hanno più volte manifestato la loro vicinanza al tecnico.