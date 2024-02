Calcio | Sarri | ' con il Bayern servirà faccia tosta | possiamo vincere solo pensando sia possibile'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb. - (Adnkronos) - "che non sia im. Se partiamo dal presupposto che non, siamo già sconfitti. Loro sono favoriti e noi dobbiamo giocare con entusiasmo e fiducia, anche se poi non riusciremo auna bellae anche se sulla carta sono favoriti, poi sarà il campo a parlare". Così l'allenatore della Lazio Maurizioin conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro ilMonaco. "Quando ci sarà da soffrire, dovremmo farlo da squadra -aggiunge-. Contro formazioni del genere ci saranno sicuramente delle situazioni di difficoltà, è normale. Bisognerà fare l'esatto contrario di quanto fatto contro l'Inter in Supercoppa, quando siamo stati in balia degli avversari".