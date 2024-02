Calcio Prima e Seconda Categoria | il racconto della 19^ giornata del girone B

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 13 febbraio 2024) La Filottranese cade a Castelbellino, il Sassoferrato Genga strappa un punto al Borgo Minonna e resta in testa da solo. Exploit del Senigallia, quarta vittoria di fila per l’Olimpia Marzocca VALLESINA, 13 febbraio 2024 – Con 8 squadre nel giro di 7 punti, ilB disi conferma più equilibrato che mai. La 19^che si è svolta sabato scorso 10 febbraio ci ha regalato, in primis, l’ennesimo crollo di una Filottranese fragile, caduta sotto i colpi di un affamato Castelbellino, che sembra essere deciso a risalire la classifica. Il Sassoferrato Genga, però, non approfitta a pienosconfittasquadra di Strappini e del pari tra Castelleonese e Real Cameranese. I ragazzi di Ricci, anzi, hanno rischiato il ko a Jesi contro il Borgo ...