Calcio Giovanile | Perignano al comando | Fornacette e San Giuliano in fondo

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pisa 13 febbraio 2024 – Seconda gara di febbraio nei campionati giovanili regionali toscani.Juniores Nazionale. I Mobilieri Ponsacco battono 3 – 2 il Poggibonsi con le reti di Benvenuti, Pellegrini e Di Pasquale e raggiungono i venti punti. Cenaia battuto in casa 0 – 2 dalla capolista Tau Altopascio.Juniores regionali Elite. Il Fratressupera 3 – 0 l’Atletico Piombino allo Stadio ‘Matteoli’ e resta aldel massimo campionato regionale con trentanove punti, uno in più del Pontassieve che batte 3 – 1 la Lastrigiana. Lo Zenith, terzo, si fa fermare sul pareggio dal Firenze Ovest (3 – 3). Critica la situazione delle altre due squadre pisane: ilcade in casa contro il Fucecchio (1 – 3) ed è terzultimo, il Sanpareggia 1 – 1 sul campo del Grassina ed è penultimo. Sabato lo scontro diretto ...

Intervista in radio per Claudio Lotito. Oggi il presidente della Lazio ha parlato in diretta su Radio Radio iniziando il suo intervento con un ringraziamento ai.Il saluto speciale di Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana, ha arricchito il programma didattico del corso per Responsabile di Settore Giovanile. "Voi ricoprite un ...Il Ct e il coordinatore delle Nazionali giovanili maschili sono intervenuti a lezione, introdotti da Roberto Samaden ...