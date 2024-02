Calcio Giovanile | l’Urbino di mister Lombardi fa tredici

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pisa 13 febbraio 2024 – Risultati a sorpresa nei campionati provinciali per le squadre pisane impegnate anche nelle province di Lucca e Livorno.Le pisane a Lucca. Nella categoria Juniores, il Ponte delle Origini vince 1 – 2 a Vorno ed è la prima pisana in classifica con trentacinque punti, al quarto posto. Una classifica dove comanda il Pietrasanta con quaranta punti che ha battuto 1 – 2 il Castelfranco. Il Forcoli liquida il San Macario Oltreserchio 1 – 0, mentre la Pecciolese cade in casa contro la Valle di Ottavo con il medesimo risultato (0 – 1). Pareggio 1 – 1 tra San Frediano e Ponsacco. Nella categoria Allievi il Perignano batte 1 – 0 il Pietrasanta, mentre il Migliarino Vecchiano travolge 7 – 1 il Vione. Nella categoria Giovanissimi B di Merito il Fornacette batte 5 – 2 la Valle di Ottavo, mentre il derby sorride al Madonna dell’Acqua che vince 4 – 2 ...

