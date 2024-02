Calcio | Fifa | a gennaio spesi 1 | 35 mld euro | in Italia spesi 77 mln

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Secondo la panoramica globale dei trasferimenti internazionali della, ilmaschile ha registrato un totale di 4716 trasferimenti nel2024, con un aumento dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nelfemminile, la spesa per i trasferimenti ha raggiunto un nuovo record di 1,9 miliardi di, con un aumento del 165,5% rispetto a2023. Il numero totale di trasferimenti internazionali è rimasto relativamente stabile (357), con un aumento dello 0,3% rispetto adello scorso anno. I club dimaschile hanno sborsato 1.35 miliardi diin trasferimenti durante la finestra di trasferimento di2024. Questa spesa è inferiore dell'8,2% rispetto al record registrato a2023, sebbene sia la seconda cifra più alta della storia. I club francesi sono in cima alla fascia di spesa con un esborso totale per i giocatori di 270 milioni di, durante la finestra di mercato di2024, il 121,1% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa è stata la prima volta dal 2017 che i club di una federazione diversa dall'Inghilterra hanno preso il primo posto in termini di spesa per le commissioni di trasferimento nel mese di. I club inglesi hanno speso 171 milioni di, appena il 20% del loro esborso totale nel2023, ma è ancora il secondo importo più alto tra tutte le associazioni. Al terzo posto c'è la Germania con una spesa di 141 milioni di, seguita dalla Spagna con 139 mln e l'con 77 milioni die 90 di entrate con 102 trasferimenti in entrata e 108 in uscita. Il Brasile ha preso il comando in termini di commissioni di trasferimento ricevute, accumulando un totale di 235 milioni di, oltre il 17% del totale mondiale e più del doppio dell'importo ricevuto nel2023, con 115 milioni di. Spagna e Inghilterra, con 29 acquisti ciascuna, sono in cima alla lista degli acquisti nelfemminile, mentre Svezia e Stati Uniti guidano la classifica delle giocatrici trasferite, con 30 ciascuna.