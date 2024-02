Calcio femminile | la Roma vince ancora in Serie A! Giacinti strappazza il Sassuolo nel turno infrasettimanale

(Di martedì 13 febbraio 2024) La capolista non si ferma. IldellaA 2023-2024 disi apre con la quarta vittoria consecutiva dellache, in tra le mura amiche, ha archiviato grazie a una superla praticacon il risultato di 3-0, volando momentaneamente a +11 dalla Juventus. Un match che si mette subito in discesa per le padrone di casa, abili ad aprire le marcature già all’ottavo giro di orologio conche, atterrata in area da Passeri, spiazza Lonni sudi rigore. La Numero 9 raddoppia poi tre minuti dopo, servendosi di un lancio al bacio di Giugliano con cui calcia in porta e imbatte in rete dopo un tentativo di respinta da parte di Lonni timbrando il suo goal numero ...

La Roma Femminile batte per tre a zero il Sassuolo nel segno di ...Roma-Sassuolo, la cronaca Al 6’ Lonni si esalta su Viens. All’8 calcio di rigore per la Roma conquistato da Giacinti. Dal dischetto ...Dopo un 2023 caratterizzato da un numero record di trasferimenti, la tendenza al rialzo si è confermata nel mercato invernale 2024 ...La Nazionale Under 17, in prossimità della seconda fase di qualificazione all’Europeo in programma a marzo in Serbia – fa le prove generali in un triangolare in programma al Centro di Preparazione Oli ...