Calcio | Casini | ' una giornata di Serie A all' estero? Ipotesi complicata ma da valutare'

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb. - (Adnkronos) - "E' un'vecchia. La Liga spagnola lo fa da 10 anni, è ancora più vecchia se parliamo dell'Nba. Ci sono sport che costruiscono l'esportazione del prodotto anche così, ma per ilè molto complicato, oltre al fatto che i tifosi perderebbero una". Così il presidente della LegaA, Lorenzo, in merito alla possibilità di disputare unadel campionato italiano all'. "La comparazione è alla base di ogni miglioramento, ma non facciamo trapianti senza considerare il contesto. L'esperienza fuori si può", aggiungeal convegno 'Osservatorio valore sport' organizzato da The European House Ambrosetti.