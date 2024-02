Calcio | Casini | ‘una giornata di Serie A all’estero? Ipotesi complicata ma da valutare’

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb. – (Adnkronos) – “E’ un’vecchia. La Liga spagnola lo fa da 10 anni, è ancora più vecchia se parliamo dell’Nba. Ci sono sport che costruiscono l’esportazione del prodotto anche così, ma per ilè molto complicato, oltre al fatto che i tifosi perderebbero una”. Così il presidente della LegaA, Lorenzo, in merito alla possibilità di disputare unadel campionato italiano. “La comparazione è alla base di ogni miglioramento, ma non facciamo trapianti senza considerare il contesto. L’esperienza fuori si può valutare”, aggiungeal convegno ‘Osservatorio valore sport’ organizzato da The European House Ambrosetti. L'articoloWeb.

