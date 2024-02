Calcio | Belotti Fiorentina scelta giusta | era momento di incrociarsi

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 13 febbraio 2024) "È la squadra più congeniale per il mio modo di giocare" FIRENZE - "Firenze è una città bellissima, l'avevo già visitata in passato ma in questi giorni ho avuto modo di viverla con più passione e con più tempo. Sono venuto qua perché ho pensato che laè la squadra più congeniale per il mi