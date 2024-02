Calcio a 5 Serie B Audax inarrestabile | ora derby a Senigallia col Corinaldo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 13 febbraio 2024) La neopromossa a +4 sul Grifoni.Il presidente Tiziano Tarsi: “tutti al PalaPanzini per il, 13 Febbraio 2024 – Proseguela marcia vittoriosa dell’1970 nel campionato diB dia 5. I giallorossi, neopromossi e alla prima partecipazione assoluta inB, allungano in vetta alla classifica grazie all’ennesimo successo, stavolta in trasferta contro l’Etabeta. E’ finita 6-1 a Fano con reti di Antronaco, doppietta, Massi, Paludo, Toppi ed Olivi. Anche la partenza pesantissima ed improvvisa di Piersimoni, colmata dal ritorno in squadra del bomber di qualche stagione fa Pacenti, non ha fino ad ora prodotto scossoni negativi. Così l’ha approfittato della sconfitta interna contro il Cus Macerata del ...