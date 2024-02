Cala il numero di colf e badanti in Italia | -7 | 9% E spunta l’ombra del lavoro nero

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 febbraio 2024 –no i lavoratori domestici regolari in. È questo uno dei dati di maggior rilievo emerso dal 5° rapporto annuale suldomestico, promosso e presentato dall’Osservatorio Domina. La ricerca ha preso in analisi l’anno 2022 e ha dimostrato che, rispetto al 2021, i lavoratori domestici regolari sono poco meno di 900 mila e sono diminuiti del 7,9% (-76.548). Secondo lo stesso studio, il decremento sarebbe la conseguenza dell’esaurimento degli effetti della sanatoria, la norma che ha consentito la regolarizzazione di molti lavoratori domestici stranieri e che ha riportato gli assunti regolari ai livelli del 2016. Quanto vale ildomestico Tuttavia, nonostante il calo, ildomestico offre un contributo molto positivo all’economia del paese, rappresentando ...

