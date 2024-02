Cade in moto per un cane randagio | il Comune di Monreale condannato a risarcire 117mila euro

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di martedì 13 febbraio 2024)– Si è definitivamente conclusa oggi – in sede di transazione giudiziale – una vicenda che ha avuto come protagonista V. M., cittadinose residente nella Frazione di Grisì, che ha citato in giudizio ildiper i postumi di una caduta inciclo causata dalla presenza di un. I (live.it)