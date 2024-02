C femminile La Futura ci prova Ma la capolista è troppo forte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Albaro Volley 3Ceparana 0 (25-18; 25-18: 25-21) ALBARO VOLLEY: Ferioli, Giacopelli, Lupi, Mukaj, Pastorino, Rissetto, Secco, Tentori, Tognini, Zambito libero. All. Vio.CEPARANA: Amendola, Barletta, Battistini, D’ascoli, Morghen, Parentini, Rapalli, Rossi, Zanini, Pascucci libero. All. Simoncini. Arbitri: Giacoppo e Barbieri GENOVA – La Pallavolochiude la sua ’regular season’ con una sconfitta in casa della(e imbattuta) Albaro Volley, per poi riposare nell’ultima giornata alla quale seguirà la sosta prevista prima dell’inizio dei playoff. Le ceparanesi hanno messo in difficoltà le genovesi soprattutto in battuta, ’martellando’ il libero che spesso è andato in difficoltà, ma hanno peccato nella gestione delle palle sporche dove le locali hanno fatto vedere la loro propria ...