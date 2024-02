Busoni 100 Ecco un omaggio a Marilyn Monroe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) EMPOLI Il Teatro Shalom di Empoli, è pronto ad accogliere un’altra tappa della rassegna musicale “100“, organizzata dal Centro Studi Musicale Ferruccio. L’appuntamento è per domani sera alle 21 con il concerto “Non parlate di me: vita, sogni e morte di”. Sul palco di viasalirà il Gruppo Aperto Musica Oggi (Gamo) Ensemble, una delle più antiche e illustri istituzioni italiane dedicate alla musica contemporanea. Il soprano Giulia Zaniboni, l’attrice Giulia Perelli e la voce off di Andrea De Luca, assieme al Gamo Ensemble, formato da Sara Minelli al flauto, Michele Bianchini al sassofono, Marco Facchini al violino, Giacomo Piermatti al contrabbasso, Nicola Tommasini alla fisarmonica e Ilaria Baldaccini al toy piano sotto la direzione di Francesco Gesualdi, ...