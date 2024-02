Buffon ricorda la finale di Champions contro il Milan | “Ero convinto di…”

"Una leggenda azzurra, un intruso e sullo sfondo Gigi Buffon . Bomber manca tutto di te, in Nazionale a tutti quelli che ti hanno amato e capito la ... (247.libero)

L’ex giocatore Stefano Sorrentino è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso de Il Club degli inviati per commentare la sconfitta della Juventus contro ...L’ex portiere, e ora team manager della Nazionale, Gianluigi Buffon, è tornato a parlare di scommesse ai microfoni del podcast Bstm: «Ci sono stati anni in cui mi sono sentito offeso e deluso» ...La Serie B con la Juventus, il ritorno al Parma e il futuro. Gianluigi Buffon ha ripercorso la sua carriera, tra vittorie e aneddoti, in una chiacchierata al podcast di "Passa dal BSMT".