Buffon racconta la delusione massima in Champions | “Sono rimasto gelato | vedevo tutto nero”

(Di martedì 13 febbraio 2024) Gigila parata che era sicuro di fare, nella finale diLeague del 2003 contro il Milan: "Ma il pallone di Nesta cambiò traiettoria proprio all'ultimo, lì per me diventònero".

Poco tempo dopo la dolorosa partenza verso la Juventus, Vialli voleva tornare alla Sampdoria: a raccontarlo Buffon, che si è sentito come lui agli inizi del su ...Gigi Buffon si è raccontato al podcast "Passa dal BSMT" di Gianluca Gazzoli, parlando della finale di Champions League persa dai bianconeri a Manchester.L’ex portiere del Parma in un’intervista: “C’è una nota di scorrettezza, è come una scorciatoia e io non sono mai stato uno da scorciatoie” “Di errori ne ho fatti parecchi, soprattutto quando ero giov ...