Brescia al centro del mondo Il 2024 tra Fontana e Galimberti

(Di martedì 13 febbraio 2024) "Il museo deve trasformarsi da palazzo in piazza". È questo lo spirito con cui Stefano Karadjov, direttore della FondazioneMusei, racconta a Il Giorno l’anno magico perCapitale della Cultura Italiana. Per Karadjov la nomina è un traguardo grandioso che rappresenta solo l’inizio di un altro anno ricco di proposte e iniziative culturali. Per il direttore è importante far comprendere che "non ci deve essere qualcuno che ti invita in un museo. Meglio dimenticare il numero delle volte in cui si è andati a vedere una bella mostra". Un anno magico per i musei civici di. Qual è stato il segreto del successo? "È stato un anno eccezionale perché ci ha insegnato un nuovo metodo di lavoro. Per la Fondazione è stato un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza". Quali sono le mostre che hanno avuto maggiore ...