Breda blinda la Ternana Confronto per ripartire

(Di martedì 13 febbraio 2024) Robertohato per un giorno la. Derogando, infatti, alle consuetudini introdotte dal suo avvento sulla panchina delle fere, il tecnico ieri mattina, al "Taddei", ha cominciato la settimana di lavoro con una seduta di allenamento a porte chiuse anziché aperta al pubblico. Dopo il pareggio carico di rimpianti maturato nello spareggio-salvezza con lo Spezia,ha dunque voluto iniziare la preparazione alla trasferta di Reggio Emilia, in calendario per sabato (ore 14), nascondendo la squadra. Evidentemente perché ha ritenuto indispensabile, a botta calda, a poche ore dall’ultima partita di campionato, ricorrere all’isolamento del gruppo per uninterno e per favorire la ricerca della necessaria concentrazione in vista di un impegno, quello contro la compagine emiliana, ...