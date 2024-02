Brasile | niente Olimpiadi a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su calcionews24

Una nottata amara quella del Brasile U23: la Selecao non è riuscita a qualificarsi per le prossime Olimpiadi. Non solo la sconfitta contro i rivali storici dell'Argentina ma anche la beffa di non poter partecipare ad agosto alla competizione dei cinque cerchi. Era da anni che i verdeoro non restavano fuori dal torneo e ora dovranno osservare la Seleccion da casa perché gli argentini hanno ottenuto il pass con la rete di Gondou.