Brambati | «Inter | che spallata ad Allegri! Non all’altezza»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 febbraio 2024) Massimocritica aspramente Massimiliano Allegri per il brusco stop nella volata scudetto contro l’, definendo – a TMW Radio – i bianconeri a un livello inferiore.– Questo il pensiero di Massimosulla Juventus e su Allegri: «Da Empoli non ne ha azzeccata più una, ha il vantaggio di giocare una volta alla settimana e di schierare sempre gli stessi. Il non gioco gli ha permesso di rimanere attaccato all’, ma i bianconeri non sonodei nerazzurri per tanti fattori. Però da Allegri mi aspettavo l’esperienza. Credo che la sua avventura a Torino sia al termine e l’ha dato una grandein questo senso».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...