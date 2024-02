Boy è il nuovo singolo di Violet Haze disponibile dal 16 febbraio 2024

Un ex naufrago dell’ultima edizione de L’ Isola dei Famosi ha trovato l’amore! Dopo il dolore per la tragica scomparsa del suo amato papà, Gian Maria ... (isaechia)

Grande novità per l’ex protagonista dell’Isola dei Famosi. L’ultima edizione del reality condotto da Ilary Blasi è stata vinta come molti ricordano ... (caffeinamagazine)

‘Nagahama to be - or not to be’ : arriva il nuovo Boy’s Love di Scarlet Beriko

Sarà disponibile dall’1 febbraio il volume unico Nagahama to be, or not to be (J-POP Manga) di Scarlet Beriko. L’autrice di Jealousy e Jackass! ... (funweek)