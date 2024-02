Botti a mezzanotte | è allarme Controffensiva della sindaca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024). Ogni sera nella zona di Basiglio è Capodanno. Puntualmente allo scoccarescoppia la Piedigrotta locale. Ogni occasione è buona: compleanni onomastici, anniversari, lauree, per festeggiare con i fuochi artificiali. Per arginare il fenomeno, che ha provocato la protesta dei residenti sfociata in una raccolta firme inviata alle istituzioni, laLidia Reale ha annunciato una serie di azioni. Nei mesi scorsi sono stati posizionati dei cartelli "anti-" che saranno implementati. E ora l’Amministrazione chiede anche la collaborazione degli esercizi commerciali: "Chiediamo che invitino i propri clienti a concludere serate di festa nel rispetto dei regolamenti". spiega laReale. Ma chi compra i fuochi lo può farlo liberamente ...