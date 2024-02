Botteghe storiche in città Arriva la ’certificazione’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il commerciante con alle spalle oltre quattro decenni di attività ininterrotta sul territorio potrà far sì che la propria attività possa fregiarsi del titolo di “Bottega storica empolese“. È quanto prevede il Regolamento a tutela delleempolesi, che il consiglio comunale dovrebbe approvare già nella seduta di stasera. Si tratterebbe a quanto pare di un documento condiviso da tutti gli attori politici del consiglio, che ha visto maggioranza e opposizione lavorare insieme in commissione. E che dovrebbe portare alla stila di un vero e proprio albo delle aziende artigianalidel territorio. Un riconoscimento che nelle prossime settimane potranno richiedere i negozianti attivi ad Empoli da almeno quarant’anni, in primis. Altri requisiti fondamentali riguardano, secondo quanto anticipato, la continuità aziendale ...