Borsa | Milano in calo | Pirelli e Leonardo in controtendenza

(Di martedì 13 febbraio 2024) Seduta bipolare per ladi. L'indice Ftse MIb cede lo 0,25% ma una manciata di titoli si muove in. Tra questi Eni (+0,39%), Stellantis (+0,4%),(+0,67%) e(+1,3%). In fondo invece rimangono Stm (-1,68%), Banco Bpm (-1,5%), Moncler (-1,46%) e Mediolanum (-1,3%). Tirano il fiato i due titoli sotto opa, Sara cede lo 0,4% a 17,3 eruo e Tod's lo 0,05% a 43,02 euro. Dopo i conti fanno un balzo le azioni di risparmio Edison (+4,48% a 1,5 euro).

Ha chiuso in rialzo Piazza Affari (Ftse Mib + 0,97% a 31.456 punti) in testa alle altre borse europee. In lieve calo il differenziale tra Btp e Bund ... (quotidiano)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 feb - Sono ingessati poco sotto alla parita' i future sugli indici europei, con Milano che riparte dai massimi dalla primavera 2008 nel giorno in cui tutti ...La Borsa svizzera apre quasi invariata la seconda seduta della settimana: alle 09.20 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'191,09 punti, in rialzo dello 0,11% rispetto a ieri.La società ha traslocato da Cesena a Roma, è presente a Milano, Padova, Cagliari ...Da lì Rufini è partito e ha riportato in Borsa Olidata dalla procedura concorsuale per poi traghettarlo verso gli ...