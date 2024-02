Borsa : Milano debole (-1%) con l'Europa dopo Wall street I mercati azionari del Vecchio continente ampliano il loro andamento negativo dopo gli ultimi dati macroeconomici dagli Stati Uniti e l'avvio di Wall ... ()

Borsa : Europa in calo con tecnologici - Milano -0 - 3% La seduta prosegue in calo sulle Borse in Europa con le vendite sui tecnologici e in particolare Milano cede lo 0,38% appesantita da Stm che lascia ... (quotidiano)

Borsa : Milano in calo - Pirelli e Leonardo in controtendenza Seduta bipolare per la Borsa di Milano. L'indice Ftse MIb cede lo 0,25% ma una manciata di titoli si muove in controtendenza. Tra questi Eni ... (quotidiano)

Borsa : Milano avvio incerto - deboli le banche La Borsa di Milano apre appena sopra la parità (Ftse Mib +0,05% a quota 31.473 punti) ma subito dopo scivola in ribasso. Tra i più venduti Banco Bpm ... (quotidiano)