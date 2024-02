Borsa | Milano chiude in ribasso | Ftse Mib -1 | 03%

(Di martedì 13 febbraio 2024) Seduta negativa per ladi: l'indiceMib ha concluso in calo dell'1,03% a 31.134 punti.

Seduta bipolare per la Borsa di Milano . L'indice Ftse MIb cede lo 0,25% ma una manciata di titoli si muove in controtendenza . Tra questi Eni ... (quotidiano)

La seduta prosegue in calo sulle Borse in Europa con le vendite sui tecnologici e in particolare Milano cede lo 0,38% appesantita da Stm che lascia ... (quotidiano)

La seduta prosegue in calo sulle Borse in Europa con le vendite sui tecnologici e in particolare Milano cede lo 0,38% appesantita da Stm che lascia ... (quotidiano)

Seduta negativa per la Borsa di Milano : l'indice Ftse Mib ha concluso in calo dell'1,03% a 31.134 punti. (quotidiano)

L'abbonamento Plus+ ti permette di leggere tutti i contenuti del sito senza limiti Scopri ogni giorno i contenuti esclusivi come Interviste, Commenti, Analisi, le Pagelle e molto altro ancora!I mercati azionari del Vecchio continente ampliano il loro andamento negativo dopo gli ultimi dati macroeconomici dagli Stati Uniti e l'avvio di Wall street: la Borsa peggiore è quella di Amsterdam, c ...Estendono le perdite i listini azionari in Europa dopo i dati americani che hanno mostrato un'inflazione più elevata delle attese. Londra cede lo 0,41%, Parigi lo 0,76%, Francoforte lo 0,84%, Milano l ...