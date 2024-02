Borsa | Europa in calo con tecnologici | Milano -0 | 3%

(Di martedì 13 febbraio 2024) La seduta prosegue insulle Borse incon le vendite suie in particolarecede lo 0,38% appesantita da Stm che lascia il 2,6 per cento. In decisa controtendenza brilla invece Pirelli (+2%) dopo i 'buy' di Intesa Sanpaolo, Bank of America e Banca Akros in attesa dei conti e del piano. Tornando all'Londra cede lo 0,27%, Parigi lo 0,42% in attesa di un aggiornamento sull'inflazione negli Stati Uniti che darà indicazioni sulla tempistica dei tagli ai tassi di interesse. Le case automobilistiche e i titoli energetici sovraperformano, mentre l'edilizia è ininsieme ai titoli

Tech sotto pressione dopo delusione Siltronic (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 feb - Borse europee e future Usa in calo, mentre si avvicina il momento del dato sull'inflazione americana di ...(Teleborsa) - L'annuncio dell'addio a Piazza Affari di due importanti aziende italiane - Tod's e Saras - nella stessa settimana in cui è arrivata l'approvazione del Ddl Capitali suona come una beffa.MILANO (Reuters) - Indici deboli a Piazza Affari, che tira il fiato dopo tre sedute al galoppo, in sintonia con gli altri listini europei. Il mercato rimane cauto in attesa del dato sull'inflazione Us ...