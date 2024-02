Boom di vendite per la narrativa italiana nel 2023 | da “La portalettere” di Giannone a Murgia e Ammaniti Nella “Top 10” 7 titoli sono italiani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Cosa leggono gli? Quali generi prediligono? Preferiscono la carta o il digitale? Quanti libri comprano?domande che trovano delle risposte nei dati pubblicati dall’Associazioneeditori. Secondo la ricerca il mercato del libro nelregistra una sostanziale tenuta: lestate pari a 1,697 miliardi di euro a prezzo di copertina, mentre le copiestate 111,85 milioni. Aumenta la spesa ma meno copie vendute – Secondo il report glihanno speso l’8,8 per cento in più rispetto al 2022, ma hanno comprato meno copie, circa lo 0,7 per cento in meno, dovuto probabilmente all’aumento del prezzo di copertina che nelsi è assestato in media a 15,17 euro. I dati più interessanti arrivano però ...