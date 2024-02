Booking | attenzione all’ennesima truffa | ecco come evitarla VIDEO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 13 febbraio 2024), questa volta che arriva da “”:cosa bisogna fare per evitare il tutto Una nuova. Questa volta arriva proprio da dove non te lo aspetti. Proprio su ‘.com‘, uno dei siti considerati più affidabili. Stiamo parlando della nota agenzia di viaggi online (made in Olanda e sede ad Amsterdam) per la prenotazione di alloggi e una consociata diHoldings. In rete sta circolando un filmato in cui sono state rivelate, nel minimo dettaglio, da Maurizio Martinoli tutto quello che non va quando si accede nel sito e si effettua una prenotazione.allasu “” (Ansa Foto) Cityrumors.itNon è altro che unache ...