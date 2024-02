Bonus colonnine elettriche | via alle domande | tutto quello da sapere

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il contributo è previsto per l’acquisto e posa, comprare solo la strumentazione non è sufficiente per richiedere l’agevolazione

Il Bonus per l’installazione di colonnine elettriche è confermato anche per il 2024 . La misura consiste in un contributo per privati e condomìni per ... (quifinanza)

Il bonus per installare le colonnine di ricarica elettrica per uso domestico resta in vigore anche per il 2024. Vediamo a quanto ammonta e come presentare domanda per averlo.La procedura di domanda e tutte le informazioni utili per accedere al contributo fino a 8.000 euro per bonus colonnine elettriche domestiche.