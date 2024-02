Bonus colonnine elettriche | nuove domande dal 15 febbraio Come richiederlo

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di martedì 13 febbraio 2024) Riaprono leper ottenere il. Ci sono ancora risorse disponibili, così lo sportello online per la richiesta riapre. Lo si apprende dalla pubblicazione del decreto direttoriale del 72024 firmato ministero delle Imprese e del made in Italy.L’avviso riguarda appunto la Nuova apertura sportellodomestiche per le installazioni effettuate nel 2023.Trattasi di un contributo per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (ad esempioo wall box).Il contributo può essere richiesto sia dalle persone fisiche residenti in Italia sia dai condomìni e riguarda esclusivamente l’acquisto e la ...