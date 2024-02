Bologna | Thiago Motta promuove Fabbian | «É cresciuto tanto»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 13 febbraio 2024), il tecnicoGiovanni: «Sa che per partecipare deve alzare il livello e lo sta facendo» Nella conferenza stampa in vista della sfida con la Fiorentina, il tecnico delha parlato della crescita di Giovanni. Di seguito le sue parole. «Giovanni da quando è arrivato è, si allena forte, ha grandi caratteristiche tecniche e fisiche. Merito suo perché sa che per partecipare deve alzare il livello, lo sta facendo e per questo ha più minuti rispetto ad inizio stagione».