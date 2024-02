Bologna per la pace in Palestina ed Ucraina | la manifestazione il 23 febbraio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 febbraio 2024), 132024 – C'è anchetra le città dove si manifesterà per la "Giornata nazionale di mobilitazione nelle città italiane per il cessate il fuoco ine in". Massimiliano Donati Venerdì 23i pacifisti si raduneranno in piazza Lucio Dalla alle 17.30 per chiedere a gran voce l'interruzione delle guerre. "Partecipiamo, non è facoltativo", l’appello del Portico della, anima di tutte le iniziative sotto le Due Torri per chiedere la fine dei conflitti ine ine lo stop all'uso delle armi. La giornata del 23 vede un documento (promosso da ReteDisarmo, Europe for peace e Coalizione Assisigiusta) che fa appello a movimenti, ...